Salone Nautico, numeri in crescita per la 65esima edizione

(Adnkronos) – Il Salone Nautico di Genova chiude con il segno più: sono stati 124.248 i visitatori (+2.8% rispetto al 2024), nonostante una due giorni di scioperi dei trasporti e un'allerta meteo arancione che ha rallentato gli arrivi nel capoluogo Ligure. Dal 18 al 23 settembre la kermesse ha animato il Waterfront di Levante a Genova e ora punta a raggiungere la vetta delle esposizioni dedicate al mercato internazionale della nautica e agli appassionati del mare.