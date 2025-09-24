22.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salone Nautico, numeri in crescita per la 65esima edizione

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Salone Nautico di Genova chiude con il segno più: sono stati 124.248 i visitatori (+2.8% rispetto al 2024), nonostante una due giorni di scioperi dei trasporti e un’allerta meteo arancione che ha rallentato gli arrivi nel capoluogo Ligure. Dal 18 al 23 settembre la kermesse ha animato il Waterfront di Levante a Genova e ora punta a raggiungere la vetta delle esposizioni dedicate al mercato internazionale della nautica e agli appassionati del mare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.4 ° C
22.9 °
22 °
52 %
5.1kmh
20 %
Mer
21 °
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Gaza (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati