Salus tv n° 25 del 25 giugno 2025

(Adnkronos) – In questo numero: Tumori del sangue, le novità dal congresso della European hematology association – Eha 2025 di Milano Ingegneri clinici, tecnologia e sostenibilità al centro del 25° convegno Aiic Indagine su carni bianche, in Italia crescono consumo e apprezzamento Stati generali della prevenzione, da Napoli il nuovo patto per la salute pubblica Con insicurezza alimentare è 2 -3 volte più probabile sviluppare il diabete Centro nazionale terapie geniche e Rna, modello italiano di innovazione e rete “Tumore ovarico in Puglia: Cambiamo Rotta” per essere al fianco di pazienti e caregiver Find for rare: Chiesi global rare diseases annuncia i destinatari del sostegno alla ricerca —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)