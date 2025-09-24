18.1 C
mercoledì 24 Settembre 2025
Salus tv n° 38 del 24 settembre 2025

(Adnkronos) – In questo numero: Fondazione Sigenp, ‘obiettivo favorire ricerca indipendente in pediatria’ Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita Malattie croniche intestinali, un guida per migliorare l’aderenza alle cure E ancora Le ultime novità della ricerca clinica nella lotta al tumore della Mammella e dell’Ovaio A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Efficacia cannabis terapeutica per Alzheimer, Parkinson, endometriosi e non solo. A Firenze medici e farmacisti a lezione —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

