Salus tv n° 7 del 19 febbraio 2025

(Adnkronos) – In questo numero:Sanremo, al talk ‘la prevenzione in 10 note’, Schillaci ‘fondamentale per un futuro in buona salute’Sostenibilità in radiologia, il convegno Sirm a RomaPer i giovani oncologia e intelligenza artificiale connubio vincente con diagnosi precoci e terapie su misura, l’indagineEsperti a confronto su ‘come e perché proteggere noi e i nostri pet per tutto l’anno’Congresso Sitox a Bologna, contro la disinformazione nella divulgazione scientificaInaugurato il primo master in Italia dedicato alla riabilitazione del paziente fragile

A seguire Lo Speciale Salus Tv dal titolo: Ipertensione arteriosa polmonare, con terapia su misura e home delivery cambia l’approccio a questa malattia rara —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)