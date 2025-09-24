23.4 C
Salute, Aids: al Mix Festival 2025 ViiV Healthcare punta i riflettori su Hiv, stigma prevenzione

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La proiezione del cortometraggio ‘Letters to Myself’, della poetessa e filmmaker brasiliana Marina Vergueiro, ha dato il via al confronto tra clinici, associazioni e artisti in occasione dell’incontro ‘Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo’. Parte del programma della trentanovesima edizione del Mix Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano, il momento di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e il trattamento dell’Hiv è stato reso possibile grazie al contributo non condizionato di ViiV Healthcare, azienda globale specializzata che si dedica in modo esclusivo e al trattamento e al miglioramento della vita delle persone con Hiv e Aids. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

