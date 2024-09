Salute, Bramanti (Humanitas): “La possibilità di essere guariti per alcune persone è più di una speranza”

(Adnkronos) – “La possibilità di essere guariti nonostante la refrattarietà alla terapia standard è più di una speranza, per alcuni pazienti è una realtà. C’è una terapia complessa e il processo è lungo, ma in alcune indicazioni si può restituire una guarigione nel 50% dei casi”. Così, Stefania Bramanti, capo sezione terapia cellulare Humanitas, a margine della presentazione di “Luce tra i frammenti”. Il viaggio di Mira, dalla scoperta della malattia alla speranza con CAR-T”. Un cortometraggio 2D animato, prodotto dagli studenti del Triennio in Cinema e Animazione di NABA e promosso da Gilead Sciences con il Patrocinio di AIL- Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma e La Lampada di Aladino ETS. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)