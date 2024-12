Salute, Calamandrei (Iss): “Integrazione ricerca malattie neurodegenerative è risposta a nuove sfide”

(Adnkronos) – “Mi è sempre più chiaro come soltanto un’integrazione della ricerca nel settore sia della salute mentale, sia del benessere psicologico e delle neuroscienze, quindi sulle malattie neurodegenerative, sia la risposta alle nuove sfide che ci stanno venendo. Un cambiamento di prospettiva legata a un’idea di salute completamente diversa da quello che poteva essere un decennio fa”. Così Gemma Calamandrei, direttrice Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss, intervenendo all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma dall’azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze Lundbeck Italia, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)