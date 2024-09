Salute, cardiologo Carugo: “Prevenzione secondaria per impedire nuovo evento cardiaco”

(Adnkronos) – “Fare prevenzione secondaria significa impedire che un paziente che ha già avuto un evento cardiaco, come un infarto o un ictus, non ricada in un secondo evento. I fattori da tenere sotto controllo sono ipertensione, diabete e colesterolo Ldl. Più basso è il colesterolo cattivo, meglio è”. Lo ha detto Stefano Carugo, direttore della cardiologia del Policlinico di Milano, in occasione del lancio della campagna Novartis ‘Da quore a cuore’, realizzata con il patrocinio dell’Associazione italiana scompensati cardiaci (Aisc) e dalla Fondazione italiana per il cuore (Fipc). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)