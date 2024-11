Salute, Centurame: “Ogni persona con emofilia può avvicinarsi ai propri limiti”

(Adnkronos) – “Arrivare in cima al Monte Bianco è stata un’esperienza bellissima. Io non ho mai scalato, ma arrivare a oltre 4mila metri è un obiettivo che si può raggiungere con una terapia, un allenamento conoscendo i limiti da non oltrepassare”. Così Roberto Centurame, persona con emofilia, che, durante l’incontro “Sobi Let’s Talk. Mont Blanc experience: to the next level” che si è tenuto a Milano, ha raccontato la sua emozionante e straordinaria avventura verso la cima del Monte Bianco. Lo scorso luglio, infatti, Sobi, in collaborazione con Save One Life

Foundation, ha supportato un gruppo di persone con emofilia aiutandole a raggiungere la vetta più alta delle Alpi.