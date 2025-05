Salute, Gabrielli (Anmco): “Al congresso cardiologi 2 studi Fondazione per il tuo cuore”

(Adnkronos) – “La Fondazione per il tuo cuore, che mi onoro di presiedere, è parte integrante del mondo Anmco, al suo interno ha il centro studi Anmco che è il più importante ente di ricerca cardiologico italiano. Portiamo al congresso nazionale 2 studi.” Sono le parole di Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il tuo cuore, intervenuto al Congresso dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. “Sono stati costruiti in house, portati avanti con risorse inizialmente dell’associazione e della fondazione – il ‘Bring up prevenzione’ e il ‘Bring up scompenso’ – che mostrano come “la cardiologia ospedaliera italiana sia di altissimo livello e che l’impegno profuso nella cura dei pazienti” porta a risultati ai massimi livelli internazionali”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)