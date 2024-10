Salute, Gallotta (Unilever): “Con Mese prevenzione dentale, più di 1 italiano su 2 dal dentista”

(Adnkronos) – “Il Mese della prevenzione è il progetto più diffuso e longevo in Italia riguardo la prevenzione. Un’idea che cerca di scardinare un preconcetto e cioè quello che nel nostro Paese, solo una persona su due si reca regolarmente dal dentista”. Così l’head of marketing Oral Care Italia di Unilever, Cristiano Gallotta, a margine della conferenza stampa a Palazzo Montecitorio che ha dato il via al 44esimo mese della prevenzione dentale che visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell’Andi, di Mentadent e della Federazione Italiana Medici Pediatri. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)