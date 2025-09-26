Salute, ginecologo Serati: ‘urgenza minzionale sintomo chiave vescica iperattiva’

(Adnkronos) – “La vescica iperattiva è il disturbo urinario più diffuso nel sesso femminile e può portare a un forte peggioramento della qualità di vita, con urgenza continua, risvegli notturni, incontinenza e difficoltà anche nei rapporti sessuali. Non esistono strategie di prevenzione efficaci, se non la cura delle abitudini minzionali sin dalla giobane età. Per questo è fondamentale identificare precocemente il problema, basandosi sull’ascolto attento dei sintomi e sull’uso di strumenti come il diario minzionale e, se necessario, esami diagnostici”. Lo ha detto Maurizio Serati, professore associato di Ginecologia e Ostetricia all’Università dell’Insubria, in occasione dell’incontro Urology Resident Academy tenutosi al Policlinico Tor Vergata a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)