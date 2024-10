Salute, Giovagnoni (Sirm): “All’R7 Radiology i grandi temi della sanità del futuro”

(Adnkronos) – “Ci riuniremo per discutere di quelli che sono i grandi temi della disciplina e della sanità del futuro: dal paziente fragile alla sostenibilità, dall’intelligenza artificiale fino alla medicina di precisione”. Lo ha detto Andrea Giovagnoni, presidente nazionale Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Forum internazionale di radiologia medica che si terrà a Venezia dal 10 al 13 ottobre. Si tratta di ‘R-7 Radiology’, il think tank promosso da Sirm che coinvolge le Società di radiologia dei Paesi del G7 per promuovere la prevenzione e migliorare le cure in una sanità sostenibile. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)