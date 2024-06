Salute, Leo (Philips): “Intelligenza artificiale fondamentale per acquisizione e elaborazione immagini”

(Adnkronos) – “I vantaggi dell'intelligenza artificiale nel settore diagnostico sono numerosi e riguardano tutte le nostre soluzioni sia in fase di acquisizione dell'immagine sia in fase di elaborazione e valutazione del caso clinico". A dichiararlo è Alessandro Leo, business manager imaging Italia, Israele e Grecia Philips, presente al MiCo di Milano durante il 51° Congresso Nazionale Sirm, Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica. Philips ha presentato, in questi giorni di manifestazione, i propri sistemi di diagnostica e interventistica in ambito imaging dotati di Intelligenza artificiale che aiutano a migliorare la qualità delle immagini e il processo di diagnosi e cura, per rendere l’assistenza sanitaria più efficiente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)