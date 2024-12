Salute, Leonardi (Ministero Salute): “Solo nella circolarità possiamo avere un migliore approccio alla tutela della nostra salute, però c’è bisogno di consapevolezza dei cittadini”

(Adnkronos) – “Iniziative come One Health ci fanno capire quanto è importante avere questo approccio a livello di opinione pubblica, c’è l’attenzione alla salute umana ma anche a quella dei nostri animali domestici e di allevamento, all’ambiente, e all’ecosistema” ha detto Giovanni Leonardi, Capo Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei Rapporti internazionali, Ministero della Salute, in occasione della conferenza, al Senato della Repubblica, per l’assegnazione dei riconoscimenti e i risultati del report conclusivo della prima edizione del progetto di Boehringer Ingelheim e Edra che promuove “la salute unica” tra medici, farmacisti e veterinari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)