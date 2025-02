Salute: l’infettivologo Antinori, ‘le zecche possono trasmettere 3 malattie’

(Adnkronos) – “Sono molte le malattie che possono essere trasmesse dalle zecche. Nel nostro Paese sono sostanzialmente 3: la febbre bottonosa del Mediterraneo, l’encefalite trasmessa da zecche e la malattia di Lyme, o Borreliosi di Lyme. Si possono prevenire, ma la prevenzione può essere di diverso tipo”. Lo ha detto Spinello Antinori, professore ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Milano e Direttore Uoc Malattie infettive, ospedale Luigi Sacco del capoluogo lombardo, in occasione del talk promosso da Adnkronos in collaborazione con Msd Animal Health dal titolo ‘One Health: come e perché proteggere noi e i nostri pet per tutto l’anno’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)