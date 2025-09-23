22.6 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute: Lollobrigida, ‘api elemento molto prezioso per l’ambiente’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’apicoltura è al centro dell’interesse dei ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Salute come capacità di produrre elementi di benessere, di qualità e che corrisponde anche alla tutela dell’ambiente. Questo evento apre un workshop molto importante con operatori del settore per continuare a raccontare ciò che abbiamo già fatto e ciò che faremo a protezione di questo elemento molto prezioso per l’ambiente”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenuto al workshop ‘Sanità e apicoltura, sfide e opportunità’, organizzato presso il ministero della Salute. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.6 ° C
23.5 °
21 °
76 %
1.5kmh
40 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (10)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati