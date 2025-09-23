Salute: Lollobrigida, ‘api elemento molto prezioso per l’ambiente’

(Adnkronos) – “L’apicoltura è al centro dell’interesse dei ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Salute come capacità di produrre elementi di benessere, di qualità e che corrisponde anche alla tutela dell’ambiente. Questo evento apre un workshop molto importante con operatori del settore per continuare a raccontare ciò che abbiamo già fatto e ciò che faremo a protezione di questo elemento molto prezioso per l’ambiente”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenuto al workshop ‘Sanità e apicoltura, sfide e opportunità’, organizzato presso il ministero della Salute. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)