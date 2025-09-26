Salute: Masekela (Pats), ‘in vari Paesi africani non esistono pneumologi’

(Adnkronos) – “In diversi paesi africani non esistono pneumologi, nemmeno pediatrici. È quindi fondamentale rafforzare il sistema sanitario, così che le persone con forme gravi di malattia possano ricevere una gestione adeguata. È necessario anche potenziare la capacità locale sostenendo programmi di formazione e ricerca”. Lo ha detto a Refiloe Masekela, presidente della Pan African Thoracic Society (Pats) e responsabile del Department of Paediatrics and Child Health presso l’Università di KwaZulu-Natal (Sudafrica), nel corso dell’evento dal titolo ‘Accelerare il cambiamento: un dialogo sul futuro dell’assistenza sanitaria nel Sud Globale’, organizzato da Paolo Chiesi Foundation per celebrare il suo 20° anniversario di attività. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)