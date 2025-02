Salute mentale, Sorrentino (AI.Ce): ‘Intergruppo One-Brain iniziativa di grande valore’

(Adnkronos) – L’iniziativa dell’Intergruppo parlamentare One Brain è “un’iniziativa di grande valore, perché la collaborazione tra associazioni pazienti, clinici e istituzioni è ciò che auspichiamo da tempo affinché si possa fare quel salto, non solo legislativo, e normativo, ma anche culturale, a cui noi pazienti teniamo tanto affinché le patologie, l’emicrania nello specifico”, ma non solo, “siano riconosciute come delle priorità affinché la qualità della vita sia migliore e non si debba più sopravvivere, ma si convivere con la malattia con una qualità della vita ottimale”. Lo afferma Alessandra Sorrentino, presidente Alleanza italiana cefalalgici (AI.Ce) intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo parlamentare ‘One Brain – per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici’, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’azione politica, aumentare l’attenzione e il confronto pubblico per garantire ai pazienti i più alti standard di diagnosi, accesso e cura. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)