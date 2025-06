Salute: Mici, farmaci biologici cambiano approccio a malattia di Crohn e colite ulcerosa

(Adnkronos) – Le malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, rappresentano una sfida sanitaria complessa. L’arrivo dei farmaci biologici innovativi sta rivoluzionando la storia di queste patologie. Nonostante il progresso terapeutico, permangono difficoltà che pazienti e clinici continuano a dover affrontare. Tra queste le diagnosi tardive, ritardi nell’accesso alle terapie più appropriate e difficoltà nell’adozione di strategie ottimali per la gestione della patologia. Per favorire un’evoluzione del percorso di cura ed individuare soluzioni concrete, esperti e clinici si sono confrontati nel ciclo di incontri ‘Free2Choose’, poromosso da Abbvie anche a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)