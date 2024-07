Salute, Monti (Regione Lombardia): “Insieme a disegnare percorsi di cura innovativi”

(Adnkronos) – “E’ necessario sedere in modo paritario con le Istituzioni sanitarie, i clinici e le società scientifiche, per meglio disegnare percorsi di cura, terapie innovative e l’accesso alle cure nella nostra regione e nel nostro Paese”. Così Emanuele Monti, presidente IX Commissione Sostenibilità sociale di Regione Lombardia, intervenendo all’evento “Il nuovo ruolo delle associazioni pazienti in ambito salute: nasce la Patient Association Academy”, durante il quale Johnson & Johnson Innovative Medicine ha presentato un nuovo modello di collaborazione tra le associazioni dei pazienti e le organizzazioni civiche operanti in diverse aree terapeutiche. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)