Salute, neurologo Dalla Bernardina: “Sindrome di Lennox – Gastaut è grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica”

"La sindrome di Lennox – Gastaut è una grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica che insorge in età pediatrica, in alcuni casi nel primo anno di vita, in altri casi in età prescolare. È caratterizzata dall'associazione di diversi tipi di crisi, tra le quali le più handicappanti sono quelle toniche o atoniche, che comportano una caduta inattesa, brutale e violenta, che a sua volta può comportare degli ulteriori danni per conseguenze legate al trauma cranico". Lo ha detto Bernardo Dalla Bernardina, professore di Neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Verona e direttore scientifico del Centro di ricerca per le epilessie pediatriche dell'Aoui ospedale Donna e Bambino di Verona, in occasione della conferenza stampa organizzata da Ucb per annunciare il via libera di Aifa alla rimborsabilità di fenfluramina per il trattamento della sindrome di Lennox – Gastaut, una grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica che colpisce circa un milione di persone in tutto il mondo.