Salute: neurologo Iorio, ‘eterogeneità clinica sfida importante in miastenia gravis generalizzata’

(Adnkronos) – “La miastenia gravis generalizzata è una patologia estremamente eterogenea, il suo sintomo cardine è l’affaticabilità muscolare che interessa diversi distretti muscolari compresi quelli della deglutizione e della respirazione”. Lo ha spiegato Raffaele Iorio, neurologo presso l’università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma in occasione dell’incontro “Una nuova gestione della miastenia gravis generalizzata: approvato ravulizumab per il trattamento dei pazienti adulti” che si è tenuto a Milano per l’arrivo, con il rimborso di Aifa, di ravulizumab, il farmaco per il trattamento di pazienti adulti affetti da miastenia gravis generalizzata positivi agli anticorpi anti-recettore dell’acetilcolina. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)