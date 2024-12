Salute, Nicora (Istituto nazionale dei Tumori di Milano): “Intelligenza artificiale ulteriore elemento che lega innovazione ad oncologia”

(Adnkronos) – Sono cinque gli elementi che legano l’innovazione al trattamento oncologico “la prevenzione, gli screening, l’assistenza, la ricerca e l’intelligenza artificiale. Credo che i ragazzi coinvolti in Fattore J avranno da dire la loro sull’intelligenza artificiale e credo che potrebbe essere un ulteriore elemento da utilizzare”. Così Carlo Nicora, direttore generale Istituto nazionale dei Tumori di Milano, in occasione della presentazione della nuova edizione di ‘Fattore J’, un’iniziativa di Johnson & Johnson e Fondazione mondo digitale Ets che mira a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’innovazione nel campo della salute. Nel 2024-2025, il progetto esplorerà come l’intelligenza artificiale sta trasformando la medicina del futuro. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)