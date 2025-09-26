Salute: Paolo Chiesi Foundation, nuova intestazione e prospettive per i 20 anni di attività

(Adnkronos) – Con l’evento ‘Accelerare il cambiamento: un dialogo sul futuro dell’assistenza sanitaria nel Sud Globale’, la Fondazione Chiesi ha celebrato il 20esimo anniversario riflettendo sul percorso fatto, i traguardi raggiunti, ma anche promuovendo un confronto aperto sulle sfide attuali e future, in ambito sanitario, in particolare sull’assistenza neonatale e la salute respiratoria, in Africa. Nell’occasione la Fondazione ha anche ufficializzato la sua intitolazione in onore del fondatore, Paolo Chiesi. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)