Salute: presidente Paolo Chiesi Foundation, ‘in Africa nostro contributo a sviluppo società’

(Adnkronos) – “In Africa il bisogno di accesso alle cure essenziali e di cure di qualità neonatali è molto forte. Fondazione Chiesi si è concentrata proprio lì perché era lì che potevamo mettere meglio a frutto tutte le nostre conoscenze, le nostre esperienze e il network con i medici e col mondo della scienza a servizio dello sviluppo della società”. Così Maria Paola Chiesi, presidente Paolo Chiesi Foundation, intervenendo all’evento ‘Accelerare il cambiamento: un dialogo sul futuro dell’assistenza sanitaria nel Sud Globale’, organizzato dalla stessa Fondazione per celebrare il suo 20° anniversario, presso l’auditorium della sede di Chiesi Farmaceutici a Parma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)