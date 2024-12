Salute, Siliquini (Siti): “Calendario vaccinale per la vita aggiornato prevede tutte le vaccinazioni disponibili in Italia”

(Adnkronos) – “È estremamente importante potersi vaccinare contro tutte le patologie infettive che purtroppo ci perseguitano nell’arco di tutta la vita, con patologie estremamente diverse. Il calendario vaccinale per la vita aggiornato prevede tutte le vaccinazioni adesso disponibili in Italia, che sono sicure ed efficaci contro le patologie infettive. Queste patologie infettive, purtroppo, insieme all’antimicrobico resistenza, rappresentano una delle principali cause di malattia nei prossimi anni”. Sono le parole di Roberta Siliquini, presidente Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica – Siti, in occasione della presentazione dell’edizione 2025 del Calendario vaccinale per la Vita, organizzata a Roma dalla Siti. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)