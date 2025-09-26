Salute, urologa Costantini: ‘adattare terapia a esigenze paziente con vescica iperattiva’

(Adnkronos) – “La vescica iperattiva è una sindrome cronica che condiziona la vita quotidiana e può portare a gravi disagi sociali e psicologici. Il medico deve spiegare al paziente che esistono terapie diverse – farmacologiche, conservative o chirurgiche – e scegliere insieme la strada più adatta, aiutandolo a gestire i sintomi e a migliorare la qualità di vita”. Lo ha detto Elisabetta Costantini, direttore della Clinica Urologica AOU Terni – Università degli Studi di Perugia, in occasione dell’incontro Urology Resident Academy tenutosi al Policlinico Tor Vergata a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)