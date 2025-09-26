17.1 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute, urologa Costantini: ‘adattare terapia a esigenze paziente con vescica iperattiva’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La vescica iperattiva è una sindrome cronica che condiziona la vita quotidiana e può portare a gravi disagi sociali e psicologici. Il medico deve spiegare al paziente che esistono terapie diverse – farmacologiche, conservative o chirurgiche – e scegliere insieme la strada più adatta, aiutandolo a gestire i sintomi e a migliorare la qualità di vita”. Lo ha detto Elisabetta Costantini, direttore della Clinica Urologica AOU Terni – Università degli Studi di Perugia, in occasione dell’incontro Urology Resident Academy tenutosi al Policlinico Tor Vergata a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
19.1 °
16.8 °
86 %
4.1kmh
75 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati