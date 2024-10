Salute, Vaia: “Necessario cambiare paradigma puntando su stili di vita salutari”

(Adnkronos) – “Fondi in più per la sanità, anche se importanti, a mio giudizio non possono essere sufficienti. E’ necessario, quindi, cambiare paradigma, mettendo al centro della nostra attenzione la prevenzione primaria, puntando sugli stili di vita salutari, che significa attrezzare la nostra società rispetto agli stili di vita salutare”. Così, Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione ministero della Salute, al convegno ‘Prioritizzazione della prevenzione vaccinale contro le patologie respiratorie nell’anziano e nel fragile: esperti a confronto’, organizzato da Italia Longeva al ministero della Salute. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)