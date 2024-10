(Adnkronos) – “Quei soggetti che definivamo erroneamente affetti da condizione di intersesso, nella maggior parte dei casi hanno patologie genetiche, urologiche e uroandrologiche. La maggiore criticità è che non ci sono specialisti per patologie urologiche di transizione”. Ad affermarlo all’Adnkronos, a margine del 97.simo congresso nazionale della Società italiana da urologia, in corso a Bari, è Andrea Salonia, responsabile ufficio formazione SIU. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)