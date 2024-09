Sanità, Gasparri: “Attività analoghe a laboratorio d’analisi si sottopongano a stessi controlli”

(Adnkronos) – “Sono venuto a questa iniziativa dell’Uap perché seguo questa vertenza già da tempo. Credo che ciascuno debba fare il proprio mestiere. Stimo e ho un giudizio estremamente positivo dell’attività delle farmacie, però, se il laboratorio d’analisi deve avere tantissimi controlli e verifiche per svolgere le proprie attività, e se qualcuno vuole fare un’attività analoga, questo deve avere gli stessi requisiti e sottoporsi alla stessa trafila”. Con queste dichiarazioni, Maurizio Gasparri, senatore, è intervenuto a margine della manifestazione nazionale a tutela dei presidi convenzionati privati per una sanità efficiente e sicura al servizio del cittadino, promossa da Uap – Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, che ha riunito a Roma tutto il comparto per difendere la dignità professionale del privato. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)