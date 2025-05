Sanità: Gesualdo (Fism), ‘con Ai più vicini al paziente’

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire il ‘tocco umano’ del medico. Il suo è un ruolo di supporto nel percorso di cura. Grazie all’intelligenza artificiale, i clinici avranno più tempo a disposizione per trasmettere sensibilità e vicinanza al paziente che vede nel medico colui che dovrà aiutarlo”. Così Loreto Gesualdo, presidente di Fism, la Federazione società medico scientifiche italiane, in occasione della fiera europea ‘Ai Week 2025’, la manifestazione dedicata all’intelligenza artificiale a Rho-Fiera Milano. Durante l’evento Fism ha presentato Clara, ‘Ai clinical navigator’, uno strumento innovativo sviluppato da Visionage srl per supportare i professionisti sanitari nella cura dei pazienti.

