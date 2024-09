Sanità, Magi: “Qui per difendere norme che regolano Ssn”

(Adnkronos) – “Siamo qui oggi per difendere le norme che regolano il Sistema Sanitario Nazionale. Abbiamo un problema per quanto riguarda l’autorizzazione che possono avere le farmacie dei servizi rispetto ad altri centri convenzionati che seguono determinate prassi e determinate regole, quindi con molte norme da dover rispettare e questo sicuramente non mette in parità la normale libera concorrenza”. Lo ha detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e provincia, a margine della manifestazione nazionale a tutela dei presidi convenzionati privati per una sanità efficiente e sicura al servizio del cittadino, promossa da Uap – Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, che ha riunito a Roma tutto il comparto per difendere la dignità professionale del privato. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)