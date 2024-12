Sanità, Malavasi: “Su salute mentale si investe meno rispetto a media europea”

(Adnkronos) – C’è “un tema strutturale legato a una scarsità di investimenti, sia in risorse sia in risorse umane, per quanto riguarda il tema della salute mentale. È un settore della nostra sanità in cui si investe meno rispetto alla media europea, quindi c’è bisogno di avere una maggiore attenzione in politica, anche perché i dati delle fragilità e dei disagi psicologici ci sono e sono sicuramente in aumento”. Lo ha detto Ilenia Malavasi, componente XII Commissione Affari Sociali, Camera dei deputati, intervenendo all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Roma da Lundbeck Italia, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)