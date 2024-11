Sanità, Manotan (Agenas): “Serve nuova governance Stato-Regioni per migliorare Ssn”

(Adnkronos) – “Per poter migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale e per poter fare in modo che i 140 miliardi di euro che vengono dedicati per il 2026 al fondo sanitario, credo che sia arrivato il momento di ridefinire una governance tra Stato e Regioni. La sostenibilità passa anche attraverso la manutenzione del sistema e la programmazione dei vari fattori produttivi”. Così il direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan, a margine del summit dal titolo ‘Equità e Salute in Italia – Le leve per la sostenibilità’, tenutosi a Roma presso il Palazzo Ferrajoli. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)