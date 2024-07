Sanpellegrino, siglato accordo per utilizzare nuovo Collegamento Intermodale tra l’Interporto della Toscana Centrale e il Terminal Darsena Toscana per una logistica più sostenibile

(Adnkronos) – E’ stato inaugurato il nuovo Collegamento Intermodale tra l’Interporto della Toscana Centrale e il Terminal Darsena Toscana che sarà da subito utilizzato per il trasporto di acqua minerale dal sito produttivo di Acqua Panna a Scarperia, in provincia di Firenze, fino al porto di Livorno. Il Gruppo Sanpellegrino grazie all’accordo siglato con Logistica Uno sarà la prima azienda a utilizzare questo collegamento per il trasporto di Acqua Panna fino al porto di Livorno. L’iniziativa porterà a una riduzione delle emissioni di CO2 e una diminuzione dei mezzi pesanti che circolano su questa tratta. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)