Segurini (STRADAai): “Lo spazio aereo di bassa quota è fondamentale per tutta la strategia nazionale sulla mobilità aerea avanzata”

(Adnkronos) – Segurini: “ Lo spazio aereo di bassa quota è fondamentale per la strategia nazionale sulla mobilità aerea avanzata che permetterà di cambiare drasticamente la mobilità aerea e permetterà ai droni di fare le consegne importanti come beni medicali, medicine tumorali o addirittura defibrillatori” queste le parole di Giulio Segurini, fondatore e amministratore delegato STRADAai, durante il 2° Workshop “U-Space: The Enabler of UAS Operations”, con la partecipazione dell’Università Roma Tre, Impianti SpA e D&P, che si è tenuto presso il Royal Space a Roma. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)