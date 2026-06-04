Selvi (Longevitas), ‘Vaccinarsi nel Lazio raggiunge gli over 65 nei luoghi di aggregazione’ Video News 4 Giugno 2026 16:59 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’ Video News Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’ Video News Premio Fair Play Menarini: Tinaburri, ‘premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo’ Video News Premio Fair Play Menarini: Pasqualetti, ‘il Fair Play è lealtà e onestà’ Video News Premio Fair Play Menarini: Belluzzi, ‘i valori non hanno bisogno di premiazioni’ Video News Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta Video News Pa: Santacroce (Ibm Italia), ‘puntare su competenze per vincere sfida trasformazione digitale’ Video News Pa, Scaramuccia (Ibm Consulting Italia), ‘tecnologia abilitatore della semplificazione’ Video News Bonus maltempo, domande entro il 20 giugno Video News bonus Video News Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale Video News Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione Carica altri Firenze nubi sparse enter location 25.8 ° C 27 ° 24.3 ° 43 % 1.3kmh 72 % Gio 25 ° Ven 26 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Ultimi articoli Ambiente ed Energia Ambiente, Fritelli (Nextchem): “Mare centrale nello scenario geopolitico” Lavoro Iran, Aidit: per 9 agenzie viaggi su 10 calo vendite, pesa narrazione guerra Economia Agricoltura e turismo, nasce il Distretto rurale e del cibo della Versilia: sette Comuni uniti per il territorio Sport nazionale Benfica: “Mourinho al Real Madrid per 15 mln se Perez sarà confermato presidente dei blancos” Tecnologia Scoperte anomalie magnetiche negli esopianeti grazie al VLT SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’ Video News Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’ Video News Premio Fair Play Menarini: Tinaburri, ‘premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo’ Video news Video News Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’ Video News Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), ‘riconosciamo etica, rispetto e legalità’ Video News Premio Fair Play Menarini: Tinaburri, ‘premiata per aver soccorso una donna caduta da cavallo’