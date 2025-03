Serratore (Cosmos-Standard): “Standard Rspo garantisce sostenibilità olio di palma”

(Adnkronos) – “L’olio di palma è uno degli ingredienti maggiormente utilizzati sia nel settore food ma anche in quello non food. Nell’ambito della cosmesi l’olio di palma è presente nel 70% dei prodotti. Nell’ottica della direttiva Green Claims e della necessità di garantire trasparenza, sostenibilità e consapevolezza da parte dei consumatori, è già in essere nel settore dell’olio di palma il processo di certificazione attraverso lo standard Rspo”. Così Mariano Serratore, presidente di Cosmos-Standard e direttore tecnico Icea-Istituto per la certificazione etica ed ambientale, in occasione del workshop ‘Bellezza rigenerativa e green claims’. Organizzato da Icea in collaborazione con Cosmos-Standard, l’incontro si è svolto nell’ambito della 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, in svolgimento fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)