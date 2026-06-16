Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat Video News 16 Giugno 2026 17:15 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione Video News Levissima festeggia il traguardo dei 90 anni Video News G7: scambio battute Trump-Meloni, “io abbandonato”, “noi sempre amici” Video News Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione” Video News Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia” Video News Buttarelli (Federdistribuzione): “Tecnologia e nuove generazioni, una sfida da affrontare insieme” Video News Furlan: “L’AI sia strumento al servizio delle persone e del lavoro” Video News Caritas: “Mai assistite così tante famiglie” Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Video News Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni Carica altri Firenze nubi sparse enter location 31.1 ° C 31.1 ° 28.8 ° 49 % 1.3kmh 71 % Mar 29 ° Mer 31 ° Gio 37 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Gravi carenze igienico sanitarie, la procura mette i sigilli a sette sezioni di Sollicciano Finanza Da Banco Bpm aria di controfferta su Mps, ma si attende il segnale da Siena Sport nazionale “Niente sesso per 2 mesi e vinciamo il titolo Nba”, ecco il segreto dei New York Knicks Lavoro Lavoro, Nhrg: per moda e lusso la caccia ai talenti non si ferma, ecco i profili più richiesti Lavoro Turismo, in Finlandia il Kuopio Dance Festival apre la lunga estate di arte e cultura in riva al lago SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione Video News Levissima festeggia il traguardo dei 90 anni Video News G7: scambio battute Trump-Meloni, “io abbandonato”, “noi sempre amici” Video news Video News Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione Video News Levissima festeggia il traguardo dei 90 anni Video News G7: scambio battute Trump-Meloni, “io abbandonato”, “noi sempre amici”