Sicurezza, a Nazione Sicura il confronto tra settore pubblico e privato

(Adnkronos) – Si è svolto a Palazzo Ferrajoli a Roma l’evento Nazione Sicura 2025 promosso da Remind che ha affrontato le numerose dimensioni della sicurezza tra cui quella Nazionale, Finanziaria, Urbana, Infrastrutturale, Energetica, Informatica, Sanitaria, del Lavoro, Fisica, del Patrimonio e Alimentare. È stata l’occasione per intavolare un dialogo costruttivo tra settore pubblico e privato al fine di sviluppare strategie per promuovere la sicurezza e per difendere le libertà. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)