Sicurezza, Gravina (Remind): “Guardie giurate possono affiancare forze dell’ordine”

(Adnkronos) – “La vigilanza privata potrebbe essere un supporto con guardie giurate che possono assolvere compiti di sicurezza in un sistema di partenariato pubblico-privato. Ci sarebbe bisogno di un tavolo unito per poter dare la giusta qualificazione alle guardie giurate che potrebbero dare il loro contributo al fianco delle forze dell’ordine diventando un braccio operativo come già succede in porti e aeroporti”. Sono le parole di Giulio Gravina, presidente reparto sicurezza urbana Remind, all’evento Nazione Sicura 2025 promosso da Remind, svoltosi a Palazzo Ferrajoli a Roma.

