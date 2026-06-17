Sicurezza urbana: Massucci (Questura Roma), ‘Da qui passa la sicurezza della città’ Video News 17 Giugno 2026 12:03 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’ Video News Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’ Video News Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’ Video News Learning Forum 2026, Pucci (Teleskill): “Engagement è chiave della formazione efficace” Video News Learning Forum 2026: Dedola (Gruppo Feltrinelli), ‘per noi apprendimento è confronto e crescita Video News Learning Forum 2026: Moroni Grandini (Voxy), ‘necessario tradurre ascolto bisogni learner in leva Video News Sanità: Preziosa (Confindustria Dm), ‘alleanza con ingegneri clinici per rimanere competitivi’ Video News Sanità: Bergamasco (Aiic), ‘ingegneri clinici per tecnologia in case e ospedali di comunità’ Video News Sanità: Molinari (PoliTo), ‘per ingegneri clinici formazione per tenere il passo con la tecnologia’ Video News Salus tv n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Video News Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos) ‘passaggio a Pmos primo passo internazionale’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.1 ° C 32.3 ° 30.1 ° 46 % 1.3kmh 8 % Mer 31 ° Gio 35 ° Ven 37 ° Sab 39 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Lavoro Ansia da esami? Come imparare a gestirla con corsi on line dalla maturità ai concorsi pubblici Cronaca Trova su un treno un portafoglio con soldi, carte e documenti e lo restituisce alla polizia Motori Skoda Peaq, oltre 1,5 milioni di chilometri prima del debutto Motori Hyundai SmartSense, la sicurezza intelligente che assiste il conducente Motori Alpine A390 GTS, la sport fastback elettrica sale di livello SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’ Video News Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’ Video News Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’ Video news Video News Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’ Video News Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’ Video News Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’