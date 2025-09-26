Soffientini (Pierre Fabre): orgogliosi di poter mettere a disposizione nuova terapia.

17.1 C
venerdì 26 Settembre 2025
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Questa nuova terapia si integra nella strategia di Pierre Fabre di portare soluzioni per patologie ad alto impatto sociale come la sindrome della vescica iperattiva, che interessa circa 3 milioni di persone in Italia. Dopo dodici anni senza innovazioni farmacologiche in questo campo, possiamo finalmente offrire un’opportunità che già dopo due settimane porta benefici concreti, aiutando i pazienti a riprendere il controllo del proprio corpo e della propria vita”. Lo ha affermato Maria Elena Soffientini, Market Access and Public Affairs Director di Pierre Fabre Pharma, durante la due giorni dedicata all’Urology Resident Academy a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

