Soffientini (Pierre Fabre): orgogliosi di poter mettere a disposizione nuova terapia.

"Questa nuova terapia si integra nella strategia di Pierre Fabre di portare soluzioni per patologie ad alto impatto sociale come la sindrome della vescica iperattiva, che interessa circa 3 milioni di persone in Italia. Dopo dodici anni senza innovazioni farmacologiche in questo campo, possiamo finalmente offrire un'opportunità che già dopo due settimane porta benefici concreti, aiutando i pazienti a riprendere il controllo del proprio corpo e della propria vita". Lo ha affermato Maria Elena Soffientini, Market Access and Public Affairs Director di Pierre Fabre Pharma, durante la due giorni dedicata all'Urology Resident Academy a Roma.