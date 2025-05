Sossan (SchoolFood 4 Change Milano): “A Milano attivati percorsi di educazione alimentare con istituzioni, fornitori, scuole e famiglie”

(Adnkronos) – Milano, grazie a Expo 2015 è riuscita a dare un forte impulso alla refezione scolastica, all’interno della propria food policy. Sono stati avviati tanti percorsi per promuovere la sostenibilità all’interno delle gare, dei bandi, ma anche attività di educazione alimentare”. Lo ha affermato Cristina Sossan, Responsabile del progetto SchoolFood 4 Change per la città di Milano, in occasione della presentazione del Rapporto di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, nel corso del XIX Forum Compraverde Buygreen a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)