Sostenibilità: Andriani, ‘siamo in ascolto dei cittadini’

(Adnkronos) – “Abbiamo compiuto tanti passi, raggiunto tanti traguardi, ma a un certo punto ci eravamo resi conto che mancava qualcosa: l’ascolto e la partecipazione della società civile. Di conseguenza, abbiamo deciso di organizzare questa parata, dove scenderemo con spirito di coesione con tutti i cittadini che partecipano a questo grande evento, mettendoci in ascolto e cercando di cogliere suggerimenti”. Sono le parole di Michele Andriani, presidente e ceo di Andriani S.p.A. Società Benefit, in occasione della prima edizione di Colorfuture Parade, un’iniziativa collettiva promossa da Andriani S.p.A. Società Benefit e dal suo brand Felicia, e organizzata a Milano, con la partecipazione di importanti realtà del panorama ambientale e civile, tra cui WWF Italia, Green Heroes, Kyoto Club e Legambiente. Obiettivo dell’evento è promuovere la sostenibilità condivisa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)