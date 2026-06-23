Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News 23 Giugno 2026 10:35 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video News Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro Video News Massimo Dapporto: “Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi” Video News AdnTalks | Intervista ad Angelo Bonelli Video News Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni” Video News Agostiniani (Sip): “Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all’anno precedente” Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega” Video News Hackerato profilo Telegram del sindaco Sobyanin: “Mosca brucerà” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News maturita Video News A New York ‘Investing in Southern Italy’, per promuovere innovazione, competitività e crescita Video News Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.1 ° C 36.2 ° 34 ° 36 % 0.5kmh 0 % Mar 36 ° Mer 33 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Ultimi articoli Primo Piano Sicurezza in Versilia, controlli a tappeto della Polizia: tre arresti e oltre mille persone identificate Tecnologia TheFork sbarca su Alexa+ Cultura ed Eventi Università di Pisa, il 24 e 25 giugno i Digital & Tech Days: 24 aziende a colloquio con studenti e ricercatori Sport nazionale Marquez resta in Rosso, è ufficiale il rinnovo con la Ducati fino al 2028 Cultura ed Eventi Guida Gambero Rosso 2027, a Lucca il premio per il gelatiere emergente: riconoscimenti storici per Cutelli e Dondoli SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video News Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro Video News Massimo Dapporto: “Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi” Video news Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video News Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro Video News Massimo Dapporto: “Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi”