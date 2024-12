(Adnkronos) – In occasione degli Stati Generali 2024 di Ontm – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, Klaus Falgiani, ceo per l’Europa di Italy Acciona Energia, ha presentato l’impianto eolico offshore denominato Mistral che sarà realizzato nella zona nord ovest del mare di fronte alla Sardegna. “È un impianto sviluppato a una distanza di almeno 31 chilometri dalla costa e assolutamente non visibile” ha spiegato Falgiani. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)