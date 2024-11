Sostenibilità, l’impegno di Levissima nella riforestazione di 4 ettari di terreno in Val di Fiemme colpito dalla tempesta Vaia

(Adnkronos) – Sei anni fa, il 28 ottobre 2018, il patrimonio forestale italiano è stato fortemente colpito dalla tempesta Vaia. Per l’occasione, Levissima celebra il proprio impegno nella riqualificazione dei territori colpiti, attraverso un intervento di riforestazione di 4 ettari di terreno in Val Di Fiemme, grazie ad un intervento di piantumazione in parte finanziato da Levissima, per un totale di 6000 alberi, in collaborazione con il partner VAIA, una giovane startup nata con l’obiettivo di rigenerare le comunità locali e le risorse naturali. La società, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale e sociale, ribadisce così la sua volontà di sensibilizzare le persone su questi temi cruciali e di coinvolgerle in un processo collettivo di rigenerazione del territorio. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)