Sostenibilità, Mazzon (Alstom): “Coerenza, concretezza e correttezza nella comunicazione”

(Adnkronos) – “Ritengo che la strategia ideale sia quella di mantenere coerenza, correttezza quando si comunicano gli obiettivi di sostenibilità. Nel momento in cui si comunicano si comunicano con la concretezza dei fatti e con la coerenza delle informazioni, non bisogna seguire le mode del momento”. Lo afferma Gaia Mazzon, communication manager di Alstom, a margine della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)